Российскую модель, осужденную за покушение на шейха, обманули мошенники почти на 150 тысяч рублей

Девушка хотела заказать новый телефон из Дубая Российская модель, осуждённая в ОАЭ за покушение на шейха, стала жертвой мошенников, когда пыталась заказать новый iPhone из Дубая за почти 150 тысяч рублей.
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