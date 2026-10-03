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«Лос-Анджелес» снова проведет вечер по случаю мексиканского Дня мертвых. «Кингс» разместили на базе алтарь с фото умерших, сахарными черепами и бархатцами в прошлом году

« Лос-Анджелес » анонсировал проведение специального вечера в преддверии мексиканского Дня мертвых.  Общественное мероприятие по этому случаю запланировано на 29 октября, болельщики могут приобрести билеты.

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