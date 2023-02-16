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У «Ромы» 1 победа за 5 последних матчей. Моуринью сказал, что римляне доминировали над «Зальцбургом», но им не повезло с рефери

У «Ромы» 1 победа за 5 последних матчей. Моуринью сказал, что римляне доминировали над «Зальцбургом», но им не повезло с рефери

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о поражении от «Зальцбурга» в Лиге Европы. У итальянского клуба 1 победа за последние 5 матчей и 3 поражения.

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