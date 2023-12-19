AP: командир ВСУ пообещал воевать лопатами, если кончатся патроны

TASS/dpa/picture-alliance По мере приближения второй годовщины начала конфликта на Украине в рядах ВСУ все больше уныния на фоне больших потерь и нехватки боеприпасов и амуниции, сообщило агентство Associated Press.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии