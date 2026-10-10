СК предложил приравнять электросамокаты к транспорту и убрать их с тротуаров

Следственный комитет России предложил приравнять электросамокаты к транспортным средствам и обязать их владельцев получать право на управление, а также полностью запретить движение таких устройств по тротуарам и пешеходным зонам.
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