Пьяный житель Забайкалья угнал «скорую» и поехал на ней за спиртным

Необычный угон стал поводом для возбуждения уголовного дела в Забайкальском крае. За руль машины скорой помощи сел посторонний, который решил таким способом съездить за алкоголем, сообщили в пресс-службе Каларского районного суда.
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