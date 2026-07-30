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Татар-информ

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Школьников познакомили с профессиями будущего на форуме в Билярске

Школьников познакомили с профессиями будущего на форуме в Билярске

Молодежный форум «Профессии будущего» прошел в Билярске. Более 600 старшеклассников из Татарстана и более чем десяти регионов познакомились с востребованными профессиями, пообщались с представителями вузов и крупных предприятий.

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