Школьников познакомили с профессиями будущего на форуме в Билярске

Молодежный форум «Профессии будущего» прошел в Билярске. Более 600 старшеклассников из Татарстана и более чем десяти регионов познакомились с востребованными профессиями, пообщались с представителями вузов и крупных предприятий.
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