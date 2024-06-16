К месту взятия заложников в Ростовской области выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня, ФедералПресс. Представители центрального аппарата ФСИН России направились из Москвы в Ростов-на-Дону, где в заложниках удерживают двоих сотрудников СИЗО несколько человек, содержащихся в изоляторе.