К месту взятия заложников в Ростовской области выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня, ФедералПресс. Представители центрального аппарата ФСИН России направились из Москвы в Ростов-на-Дону, где в заложниках удерживают двоих сотрудников СИЗО несколько человек, содержащихся в изоляторе.
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