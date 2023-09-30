Турчак указал на изменения в новых регионах после воссоединения с РФ

Изменения заметны в новых регионах после воссоединения с Россией. Вместе с этим важно поднимать уровень жизни там до российских стандартов, на это указал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак по случаю первой годовщины воссоединения.
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