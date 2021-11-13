Власть определенно теряет берега, ощутив свою абсолютную независимость и безнаказанность. Поклялся гарант не менять пенсионный возраст и Конституцию, нарушил свои клятвы с треском – и хоть бы хны, страна и глазом не моргнула.
Александр Росляков. Издевательства над депутатом Бондаренко: народ молчит, власть всласть дурит
Комментарии
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Сергей
То что народ безмолвствует, это самое хреновое. А может им нравится терпеть и они мазохисты, это те кто наслаждаются от того что им делают больно? Какие ещё будут версии?
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8 час.
Сергей
Дмитрий Бакланов
А не призыв ли это к смене власти (революции)?
Так её давно свергают, всех тех кто высказывается против царя.
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8 час.
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