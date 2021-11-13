На пульсе времени

2 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Махов
    Очень похоже на один из вариантов. Так как на ней хотят заработатьАлексей Рощин. Ка...
  • Nikolia Vovchenko
    Глупо....Пытаться оценивать"сильная-слабая"и совершенно не замечать"сопутствующие" вакцинации процессы приближающие "...Алексей Рощин. Ка...
  • Сергей
    У меня вон данный момент по телеку Пушков ноет об этом как обиженная девочка, — храмы на фоне голых задниц и т.д.))) ...Дмитрий Ольшански...

Александр Росляков. Издевательства над депутатом Бондаренко: народ молчит, власть всласть дурит

Александр Росляков. Издевательства над депутатом Бондаренко: народ молчит, власть всласть дурит

Власть определенно теряет берега, ощутив свою абсолютную независимость и безнаказанность. Поклялся гарант не менять пенсионный возраст и Конституцию, нарушил свои клятвы с треском – и хоть бы хны, страна и глазом не моргнула.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей
То что народ безмолвствует, это самое хреновое. А может им нравится терпеть и они мазохисты, это те кто наслаждаются от того что им делают больно? Какие ещё будут версии?
Ответить
8 час.
Сергей
Дмитрий Бакланов
А не призыв ли это к смене власти (революции)?
Так её давно свергают, всех тех кто высказывается против царя.
Ответить
8 час.
Сергей
warig Рыжаков
Бондаренко - либераст, не патриот России. Таких, и прочих друзей пиндосии надо гнать от власти.
Пукин либераст, не патриот России.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх