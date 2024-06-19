Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 070 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    РИА Новости, 19:10 19.06.2024(обновлено: 22:38 19.06.2024. Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тыс...МЧС: пожар в резе...
  • Георгий Михалев
    И теперь на стоматологическую практику в колонии.Силовики задержал...
  • Eduard
    Кто бы замовлял,но не укропы,В Раде призвали н...

Delfi: Чулпан Хаматову уволили из латвийского театра

Delfi: Чулпан Хаматову уволили из латвийского театра

Актрису Чулпан Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра. Об этом сообщает издание Delfi.Источник, близкий к художественному руководителю Алвису Херманису, рассказал, что режиссер остался недоволен выступлениями Хаматовой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх