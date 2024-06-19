Delfi: Чулпан Хаматову уволили из латвийского театра

Актрису Чулпан Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра. Об этом сообщает издание Delfi.Источник, близкий к художественному руководителю Алвису Херманису, рассказал, что режиссер остался недоволен выступлениями Хаматовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии