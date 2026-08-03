Россия: В Белгородском государственном техническом университете в Белгороде (Белгородская область) рано утром по местному времени вспыхнул крупный пожар в результате предполагаемого удара украинского беспилотника.
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