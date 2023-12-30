Альтернативный славянский мир и современный Раскольников: «Киберслав», «Этерна» и другие ожидаемые сериалы 2024 года

Новый 2024-й год богат на экранизации. Зрителям представят современный взгляд на роман Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», детальную историю «Этерны» — фэнтези-мира Веры Камши, а также перенесённые в российскую действительность события книги израильского писателя Майка Омера «Внутри убийцы».
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