4 августа в рамках проекта «Встреча с интересными людьми» в Управе Пресненского района состоялась творческая встреча с руководством Театра «Человек»: главным режиссером, Заслуженным артистом РФ Владимиром Скворцовым, директором, Почетным работником культуры города Москвы Владимиром Месхишвили, заместителем директора Натальей Тураевой, а также актером, почетным деятелем искусств города Москвы Дмитрием Филипповым.