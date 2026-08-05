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«Встреча с интересными людьми»: в Управе Пресненского района состоялась творческая встреча с руководством Театра «Человек»

«Встреча с интересными людьми»: в Управе Пресненского района состоялась творческая встреча с руководством Театра «Человек»

4 августа в рамках проекта «Встреча с интересными людьми» в Управе Пресненского района состоялась творческая встреча с руководством Театра «Человек»: главным режиссером, Заслуженным артистом РФ Владимиром Скворцовым, директором, Почетным работником культуры города Москвы Владимиром Месхишвили, заместителем директора Натальей Тураевой, а также актером, почетным деятелем искусств города Москвы Дмитрием Филипповым.

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