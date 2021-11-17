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Женский взгляд (точнее, нытьё) на красоток Южной Африки

Женский взгляд (точнее, нытьё) на красоток Южной Африки

Не, ну а что? Почему все время Кирилл пишет о красивых девушках и женщинах? И какие же они все здесь, в ЮАР, замечательные и стройные, и спортом они занимаются, и прямо вот все-все либо уже модели, либо будущие модели, либо модели в прошлом.

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