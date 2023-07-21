ГД приняла закон о единой налоговой ставке для удаленщиков и фрилансеров

Удаленщики и фрилансеры, работающие на российские организации, будут платить НДФЛ в размере 13–15%. Соответствующий закон, подразумевающий комплексные изменения в Налоговый кодекс, приняли в Госдуме в пятницу, 21 июля.
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