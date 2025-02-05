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Bloomberg: при Трампе от Украины «не останется ничего, кроме костей»

Bloomberg: при Трампе от Украины «не останется ничего, кроме костей»

МОСКВА, 5 февраля, ФедералПресс. Если все страны, поддерживающие Украину, после инициативы президента США Дональда Трампа по передаче украинских редкоземельных металлов Штатам начнут компенсировать свои усилия за счет ее ресурсов, от страны «не останется ничего, кроме костей».

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