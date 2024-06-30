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Мариани: при победе партии Ле Пен Франция не будет поставлять Киеву оружие

Мариани: при победе партии Ле Пен Франция не будет поставлять Киеву оружие

Global Look Press/ Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency Если партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" победит в парламентских выборах, то Франция перестанет поставлять на Украину вооружение, которое способно наносить удары вглубь России.

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