Андрей Гайдулян © Екатерина Чеснокова/РИА "Новости"Актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в «Универе», признался, что из-за плотного графика и долгой совместной работы между артистами ситкома сложились почти родственные связи.
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