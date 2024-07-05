Тысячи паломников прибудут в Екатеринбург, чтобы отпраздновать традиционный международный фестиваль

Традиционный международный фестиваль "Царские дни - 2024" пройдет в Екатеринбурге с 11 по 21 июля. Тысячи паломников со всей России прибудут в город, чтобы принять участие в главных мероприятиях фестиваля: ночной Божественной литургии перед храмом-памятником на Крови и традиционном Царском крестном ходе от Храма-на-Крови к монастырю Царственных Страстотерпцев.