В Сакском районе пьяный водитель лишился внедорожника и 200 тысяч рублей

По информации пресс-службы прокуратуры РК, водитель уже был пойман пьяным за рулем, но выводов не сделал и в январе этого года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем «Фольксваген Тигуан».
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