В Латвии продолжаются притеснения русского языка и русскоговорящих жителей

В ОБСЕ призвали обсудить отказ от русского языка в школах Латвии, отметив, что "исключение русского языка как второго иностранного в образовательных учреждениях Латвии является дискриминацией, ярким проявлением шовинизма и требует принципиальной оценки международных правозащитных структур".