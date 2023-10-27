Свердловчанам напомнили о необходимости заключить договоры на ТО газовых плит

Госжилстройнадзор Свердловской области напоминает собственникам жилья в газифицированных домах, что до 1 января 2024 года им необходимо заключить договоры на техобслуживание газовых плит с одной из 6 уполномоченных организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии