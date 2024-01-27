Политолог Конфисахор заявил, что вступление России в НАТО маловероятно

Россия не могла быть принята в НАТО, как отмечает политолог Александр Конфисахор, потому что сущность Североатлантического альянса заключается в том, чтобы служить контрполю и противодействию другому военному блоку, сообщает Pravda.
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