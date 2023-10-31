Удобрения в мешках снова начнут возить через Керченский пролив

Федеральная служба безопасности (ФСБ), как и ранее Министерство транспорта России, согласилась с позицией бизнеса об отмене запрета на перевозку грузов в так называемых мягких контейнерах (биг-бегах) через Керченский пролив.
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