Девять детей погибли в ДТП на дорогах в Алтайском крае

По состоянию на 1 ноября погибло 184 человека За десять месяцев 2023 года в Алтайском крае в результате ДТП погибло 184 человека, из них – девять детей, об этом на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.