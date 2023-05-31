Apple не был бы Apple, если бы…

Если бы не забрался в карман к покупателям. Напомним, Евросоюз вынудил компанию Apple отказаться от использования своего собственного разъема Lightning в iPhone, шантажом и угрозами заставив использовать ставший стандартом в индустрии USB-C.
Если бы не забрался в карман к покупателям. Напомним, Евросоюз вынудил компанию Apple отказаться от использования своего собственного разъема Lightning в iPhone, шантажом и угрозами заставив использовать ставший стандартом в индустрии USB-C.
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