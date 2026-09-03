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Подвинься, УАЗ «Патриот». Новый «Патриот X» с 6-ступенчатой коробкой передач на подходе

Подвинься, УАЗ «Патриот». Новый «Патриот X» с 6-ступенчатой коробкой передач на подходе

УАЗ получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный внедорожник «Патриот X». Об этом сообщает «Российская газета».

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