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Новая эра для Германии: выборы в Саксонии-Анхальт и разрыв с Трампом

Новая эра для Германии: выборы в Саксонии-Анхальт и разрыв с Трампом

ГАЛЛЕ (ИА Реалист). За день до решающего голосования в Саксонии-Анхальт Германия затаила дыхание: ультраправая «Альтернатива для Германии» (AfD) впервые со времён Второй мировой войны может возглавить правительство федеральной земли.

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