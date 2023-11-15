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Конгрессмен США Тернер: Израиль пропустил очевидные признаки перед атакой ХАМАС

Конгрессмен США Тернер: Израиль пропустил очевидные признаки перед атакой ХАМАС

Израиль не заметил очевидные свидетельства подготовки нападения ХАМАС на еврейское государство, считает председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер, передает Politico.

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