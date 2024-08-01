Царьград Встречать прибыл лично Путин: Самолёт с освобождёнными по обмену гражданами России сел во Внуково-2 tsargrad.
«Полезнее вытащить своих»: Медведев прокомментировал обмен заключенными России с Западом
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
И всех нетрудовых мигрантов.
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15 час.
Лидия
Согласна с Медведевым, свои важнее всего. Вообще заметила, что всё время соглашаюсь с его высказываниями. А отбывшие пусть теперь бегают по "демократическим странам" и зарабатывают себе на пропитание, а делать ничего не умеют, только чесать языком. Здесь их в местах посадки хотя бы кормили и была крыша над головой. Как говорил Задорнов буйных мало и всех их туда, туда....
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6 час.
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