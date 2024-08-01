«Полезнее вытащить своих»: Медведев прокомментировал обмен заключенными России с Западом

Лидия

Согласна с Медведевым, свои важнее всего. Вообще заметила, что всё время соглашаюсь с его высказываниями. А отбывшие пусть теперь бегают по "демократическим странам" и зарабатывают себе на пропитание, а делать ничего не умеют, только чесать языком. Здесь их в местах посадки хотя бы кормили и была крыша над головой. Как говорил Задорнов буйных мало и всех их туда, туда....