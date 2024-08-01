ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • werewolf
    любит Делягин передергивать... Камазом, въехавшим в поезд, управлял не мигрант, а дагестанец. А потом, куда он собира...Россия нанесла "у...
  • ninikooo Митусова
    Опоздали, г- н Володин! Они уже все чудесно отдохнули, наели хари и « откусили от государственного пирога» - все по с...Володин: На Мальд...
  • Eduard
    Этот провокатор нпбедствовал в России,получал деньги ни за что,и на своих гадит! Что людям всё нп хватает? Чем лучще ...Предатель Пономар...

«Полезнее вытащить своих»: Медведев прокомментировал обмен заключенными России с Западом

«Полезнее вытащить своих»: Медведев прокомментировал обмен заключенными России с Западом

Царьград Встречать прибыл лично Путин: Самолёт  с освобождёнными по обмену гражданами России сел во Внуково-2 tsargrad.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Бакланов
И всех нетрудовых мигрантов.
Ответить
15 час.
Лидия
Согласна с Медведевым, свои важнее всего. Вообще заметила, что всё время соглашаюсь с его высказываниями. А отбывшие пусть теперь бегают по &quot;демократическим странам&quot; и зарабатывают себе на пропитание, а делать  ничего не умеют, только чесать языком. Здесь их в местах посадки хотя бы кормили и была крыша над головой. Как говорил Задорнов буйных мало и всех их туда, туда....
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх