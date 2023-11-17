7 секретов красоты Софи Марсо или как выглядеть идеально в 50+

Глядя на Софи Марсо, трудно поверить, что актриса сегодня отмечает 57-летие. Красивая, элегантная и очень ухоженная знаменитость продолжает покорять зрителей своим обаянием, заставляя мужчин терять голову, а женщин гадать — как ей удается выглядеть так эффектно, и в чем же секрет ее молодости.
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