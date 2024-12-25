11 случаев, когда люди заключали пари

Заключение пари и выдумывание как можно более неординарных наказаний являются популярным видом развлечения, поэтому в сети есть множество фееричных снимков несчастных проигравших и тех, кто победил, хотя в это было практически невозможно поверить.
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