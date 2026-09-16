Большинство поляков не верят в нападение России на Польшу

Большинство граждан Польши считают, что их стране не угрожает нападение России, о неизбежности которого не устаёт трубить пропаганда действующей в Польше власти.
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