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Жозе Моуринью: «Рому» и меня критикуют слишком сильно. Псевдофанатам и футбольным псевдоинтеллектуалам это в радость»

Жозе Моуринью: «Рому» и меня критикуют слишком сильно. Псевдофанатам и футбольным псевдоинтеллектуалам это в радость»

«Да, да, клуб слишком сильно критикуют и слишком плохо защищают. Некоторые внутренние события открывают дверь для такой возможности, но «Рому», как и Моуринью, критикуют слишком сильно.

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