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НАК: В Брянской области вводится режим контртеррористической операции

Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении в Брянской области режима контртеррористической операции.

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