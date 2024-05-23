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Вступило в силу решение Евросоюза о санкциях в отношении российских активов

Вступило в силу решение Евросоюза о санкциях в отношении российских активов

23 мая в Европейском союзе начинает действовать решение, которое обязывает депозитарии переводить 90% доходов, получаемых от замороженных на их счетах российских суверенных активов РФ, в бюджет ЕС, который затем выделит эти средства на военную помощь Киеву.

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