Вступило в силу решение Евросоюза о санкциях в отношении российских активов

23 мая в Европейском союзе начинает действовать решение, которое обязывает депозитарии переводить 90% доходов, получаемых от замороженных на их счетах российских суверенных активов РФ, в бюджет ЕС, который затем выделит эти средства на военную помощь Киеву.
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