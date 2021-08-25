В Урюпинской новостройке завели домашнего льва

Дворовые дети регулярно дразнят хищника, колотя палками в стекло. Житель города Урюпинска оказался столь креативен, что заел в квартире льва в качестве домашнего питомца.
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