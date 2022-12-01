Киевский режим первым делом пытается восстановить электроснабжение железных дорог для осуществления военных перевозок

Ситуация с энергоснабжением на фоне наступившей зимы в ряде регионов Украины продолжает ухудшаться. Киевский режим, создав «театрально-постановочные» «пункты несокрушимости», в одних из которых нет света и связи, из других людей госпитализируют с отравлением угарным газом от работы дизельных генераторов, основные силы бросает на восстановление … .