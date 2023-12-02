Газета.ру
"Страна.ua": Зеленский хочет провести выборы без кандидатуры Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести на Украине президентские выборы, но их не объявят, пока не будут получены гарантии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не будет в них участвовать, пишет издание "Страна.

Комментарии
Андрей Шишинов
Классная демократия однако...  На выборы пойду, если всех конкурентов ликвидирую...
