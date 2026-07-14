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Угроза 2030 года увеличила бюджет для военных, несмотря на его дефицит

Угроза 2030 года увеличила бюджет для военных, несмотря на его дефицит

Угроза возможного крупного военного конфликта в 2030 году в Европе стала стимулом для ускоренного перевооружения Франции, несмотря на наличие дефицита государственного бюджета, 13 июля пишет французская газета Sud Ouest.

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