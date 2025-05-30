«Такие семьи на особом счету»: Мантуров передал автобус «Соллерс» для многодетных родителей из Ингушетии

КАЗАНЬ, 30 мая, ФедералПресс. Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Татарстан с главой республики принял участие в церемонии запуска производства легких коммерческих автомобилей нового поколения Sollers SF5.
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