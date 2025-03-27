Юлия Банишевская "Вертолётная раздача" семьям вчерашних мигрантов жилищных сертификатов на паузе, "щедрых" чиновников в регионах начали увольнять — таков итог общественного взрыва после веерной раздачи квартир "новым гражданам".
Диаспоры взвыли от досады: "Аттракцион" с раздачей квартир мигрантам всё?
Комментарии
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св
спивак виктор
прожил 10 лет доказал лояльность стране вот тогда ты возможно достоин того что и у местных и выплаты и пенсий ! и коль велики диаспоры пусть по 100-1000 р скинуться и покупают своим жилье!
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7 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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6 час.
Vladimir Lioubimcev
Это даже не безумие... Это дебилизм... такое вытворять....
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2 час.
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