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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никишин о календаре НХЛ: «В СКА было очень много тренировок, почти без выходных. А здесь постоянно игры. Есть азарт, интерес, после 50-го матча уже привыкаешь к ритму»

Защитник «Каролины» Александр Никишин высказался о календаре в НХЛ .  – Многие говорят, что главный вызов в НХЛ – 82 матча, постоянные перелеты, серии back-to-back - матчи каждый день.

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