«Важные шишки все»: удары ВС РФ превращают март для Украины в кошмар, апрель обещают еще жарче Юлия СоколоваКонец «важным шишкам» стал не просто мемом из социальных сетей — это реальность, которая настигла Киев и его союзников в последние дни марта.