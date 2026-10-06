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Тульские новости

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Оперативное совещание губернатора 5 октября

Оперативное совещание губернатора 5 октября

День учителя в Тульской области совпал с управленческими перестановками. В правительстве традиционно состоялось собрание чиновников, на котором обсудили запуск отопительного сезона, поддержку бизнеса и ремонт дорог.

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