Кубок Петрова. Финал. «Рубин» сыграет с «Динамо» Санкт-Петербург при 3-1 в серии

«Рубин» примет «Динамо» Санкт-Петербург в пятом матче финала Кубка Петрова. ВХЛ Кубок Петрова Финал «Рубин» – «Динамо» Санкт-Петербург – 15:00  Счет в серии – 3-1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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