«Мин күкне сайлыйм» авиация бәйрәме быел 1 августта узачак

Казанда 1 августта «Мин күкне сайлыйм» авиация бәйрәме узачак. Чара «Казан» гаилә үзәге территориясендә узачак һәм авиацияне популярлаштыруга, яшьләрне тармакка җәлеп итүгә һәм инженер-техник һөнәрләргә кызыксынуны арттыруга багышланачак, дип хәбәр иттеләр ТР сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының Макстагы каналында.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии