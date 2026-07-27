НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Мин күкне сайлыйм» авиация бәйрәме быел 1 августта узачак

«Мин күкне сайлыйм» авиация бәйрәме быел 1 августта узачак

Казанда 1 августта «Мин күкне сайлыйм» авиация бәйрәме узачак. Чара «Казан» гаилә үзәге территориясендә узачак һәм авиацияне популярлаштыруга, яшьләрне тармакка җәлеп итүгә һәм инженер-техник һөнәрләргә кызыксынуны арттыруга багышланачак, дип хәбәр иттеләр ТР сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының Макстагы каналында.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии