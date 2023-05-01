В министерстве информации Индии не оставили без внимание карикатуру от Минобороны Украины на взрывы в Севастополе с образом индуистской богини

Индийские власти не оставили без внимания публикацию в официальном аккаунте министерства обороны Украины по поводу нанесения ударов ВСУ по нефтехранилищу в Севастополе.
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