Модель Валентина Алексеева рассказала, что Киркоров назвал ее «своей королевой»

Российская модель и победительница конкурса «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева, которая работала с эстрадным певцом Филиппом Киркоровым над клипом в Турции, рассказала, что артист называл ее «своей королевой», и удивилась его работоспособности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии