Модель Валентина Алексеева рассказала, что Киркоров назвал ее «своей королевой»

Российская модель и победительница конкурса «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева, которая работала с эстрадным певцом Филиппом Киркоровым над клипом в Турции, рассказала, что артист называл ее «своей королевой», и удивилась его работоспособности.