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Мода и Шоу-бизнес

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Модель Валентина Алексеева рассказала, что Киркоров назвал ее «своей королевой»

Модель Валентина Алексеева рассказала, что Киркоров назвал ее «своей королевой»

Российская модель и победительница конкурса «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева, которая работала с эстрадным певцом Филиппом Киркоровым над клипом в Турции, рассказала, что артист называл ее «своей королевой», и удивилась его работоспособности.

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